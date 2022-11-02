Авиакомпания «Israir Airlines» с 1 ноября начала полеты по маршруту Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив.
Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты «Армения» », полеты будут выполняться с периодичностью — один рейс в неделю, в каждый вторник.
Авиакомпания «Israir Airlines» с 1 ноября начала полеты по маршруту Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив.
Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты «Армения» », полеты будут выполняться с периодичностью — один рейс в неделю, в каждый вторник.
Премьер-министр Никол Пашинян в связи с избранием направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве. Как...
Правительство Армении за последние 4 года и 4 месяца создало 143 000 новых рабочих мест. Как сообщает «Арменпресс», об этом...
По итогам 2022 года налоговые поступления в бюджет Армении превысят показатель 2018 года на 662 млрд драмов, а запланированные на...
Темпы экономического роста в Армении позволяют экономические трудности, вызванные пандемией и войной, считать преодоленными и восстанавливать темпы экономического развития. Как...
Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял руководителя наблюдательной группы миссии ЕС Линн Неттелвик и членов группы. Как сообщает «Арменпресс», губернатор...
Соединенные Штаты Америки привержены установлению мира между Арменией и Азербайджаном и переговорам между двумя странами. Как сообщает «Арменпресс», об этом...
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян с рабочим визитом выедет в столицу Российской Федерации Москву. Как сообщили «Арменпресс» в...
Католикос Всех Армян Гарегин Второй 1 ноября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял члена Европарламента, соучредителя группы дружбы Европейского парламента с...
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации приступил к трехсторонним межпарламентским контактам в целях укрепления доверия между народами Армении и Азербайджана....
Премьер-министр Никол Пашинян совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. В международном аэропорту Тегерана премьер-министра встретил вице-президент Ирана Масуд Мир...
Алиевский клан понимает, что принятие Сенатом Франции резолюции о введении санкций и введение реальных...Читать далее
Готова ли официальная Москва дать четкое и недвусмысленное опровержение утверждений этого завсегдатая федеральных политических...Читать далее
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]