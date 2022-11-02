Авиакомпания «Israir Airlines» с 1 ноября начала полеты по маршруту Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив.

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты «Армения» », полеты будут выполняться с периодичностью — один рейс в неделю, в каждый вторник.