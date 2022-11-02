Заместитель председателя Национального собрания Армении Акоп Аршакян избран председателем постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на официальный сайт ОДКБ, его заместителем в постоянном комитете избран первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий Новиков.

2 ноября в Ереване проходит заседание постоянной комиссии. Акоп Аршакян, как председатель постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству ПА ОДКБ, представил участникам заседания процесс реализации приоритетов Республики Армения в период председательства в ОДКБ в 2022 году.Участники заседания, представители парламентов государств-членов ОДКБ, обсуждают военно-политическую обстановку, создавшуюся в Кавказском регионе.