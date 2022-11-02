Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял представителей группы Всемирного банка, реализующей третий и четвертый проекты модернизации государственного сектора в Армении (PSMP 3 и PSMP 4).

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, стороны обсудили ход мероприятий, реализуемых в рамках программ PSMP 3 и PSMP 4 в сфере налогового и таможенного администрирования, также и направления предстоящих реформ.

Представители Всемирного банка выразили готовность для эффективной реализации работ, проводимых по предложенным направлениям, оказывать КГД все возможное содействие.

В частности, будет оказана помощь в разработке и внедрении Единой системы таможенного учета, новой системы личной карты налогоплательщика, системы самодекларирования доходов физических лиц.В завершение встречи стороны еще раз подтвердили высокий уровень и эффективность многолетнего сотрудничества между Всемирным банком и Комитетом государственных доходов.