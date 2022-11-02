ЮНЕСКО объявляет конкурс на вакантную должность директора Международного института планирования образования

«Арменпресс» сообщили об этом в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, отметив, что кандидаты, должны иметь степень магистра или эквивалентную степень в области общественных наук и как минимум 15-летний опыт работы в сфере образования, владеть английским или французским языком. Кандидатуры должны быть представлены в Министерство ОНКС Армении до 8 ноября 2022 года на электронный адрес: [email protected]