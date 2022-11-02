Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» начнет выполнять полеты из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт Бейрута им. Р. Харири с периодичностью — 2 рейса в неделю, по средам и воскресеньям.

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, полеты начнутся с 14 декабря. Таким образом, Бейрут станет одним из 13 городов, включенных в карту полетов национальной авиакомпании «FLYONE ARMENIA».

«Мы с нетерпением ждем возобновления полетов в Бейрут национальной авиакомпанией Армении «FLYONE ARMENIA». Мы обещали, что будем выполнять регулярные рейсы в Бейрут. Мы уверены, что этот маршрут будет востребован», — сказал председатель Правления авиакомпании Арам Ананян.

«FLYONE ARMENIA» выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Кишинев, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Минеральные Воды и в Милан. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Они соответствуют всем стандартам безопасности, установленным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и EASA.«FLYONE ARMENIA» — компания, которая за первые 10 месяцев 2022 года из международного аэропорта «Звартноц» перевезла наибольшее количество пассажиров. Она обслужила более 300 000 пассажиров, летающих в Армению и в другие страны на самолетах «FLYONE ARMENIA».