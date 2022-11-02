В Национальном Собрании Армении 2 октября состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Заседание комиссии открыл председатель НС Армении Ален Симонян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя участников заседания, Ален Симонян, в частности, отметил: «В последние годы председательство в комиссии было доверено мне, и я могу подтвердить, что совместная работа была динамичной и конструктивной. Деятельность комиссии получила положительную динамику в решении вопросов повестки дня государств-членов ОДКБ, что крайне важно для обеспечения безопасности и открытого парламентского общения».

Спикер Национального Собрания Армении подчеркнул, что армянская делегация активно и последовательно работает в рамках Постоянной комиссии и дает экспертные оценки представленным документам. Выразив благодарность за совместную работу, он отметил, что Национальное Собрание Армении предлагает кандидатуру вице-спикера НС Акопа Аршакяна на должность председателя Комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, выразив надежду, что присутствующие поддержат его предложение.

Председателем Комиссии сроком на три года избран заместитель председателя Национального собрания Армении Акоп Аршакян, а заместителем председателя — первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Акоп Аршакян выступил с речью о реализации приоритетов председательства Армении в организации. Вице-спикер НС в первую очередь поблагодарил собравшихся за оказанное ему доверие.

«Наша общая задача — выработка мер по противодействию вызовам и угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также создание условий для обеспечения парламентского взаимодействия в сфере внешней политики и безопасности», — отметил Симонян.

Акоп Аршакян подробно остановился на реализации приоритетов председательства Армении в ОДКБ в 2021-2022 гг. Было отмечено, что, начав председательство, Армения поставила в приоритет задачу модернизации механизмов кризисного реагирования, мониторинга, прогнозирования и предотвращения кризисных ситуаций. В этом контексте Акоп Аршакян напомнил, что успешная и оперативная миротворческая операция в Казахстане в начале года показала дееспособность ОДКБ. По его словам, в данном случае все государства ОДКБ проявили единство и солидарность, что должно быть выражено и в отношении любого другого государства-члена организации.

Акоп Аршакян отметил, что Армения уделяет особое внимание углублению внешнеполитической координации и взаимопомощи в выработке согласованных подходов к международным и региональным вопросам. Еще одним приоритетом Республики Армения является дальнейшее развитие войск ОДКБ. Вице-спикер НС подчеркнул роль парламентского взаимодействия организации. По его словам, необходима координация законотворческой работы.

По словам Акопа Аршакяна, поддержание мира и обеспечение международной и региональной безопасности являются наиболее актуальными проблемами для всего человечества.

«На фоне конструктивного намерения Армении урегулировать отношения с Азербайджаном не прекращаются провокационные действия и воинственные заявления Баку, где угрозы применения силы сменяются неприкрытыми агрессивными амбициями в отношении суверенной, международно признанной территории Республики Армения. Сентябрьская военная агрессия Азербайджана является грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, пренебрежением основополагающими нормами международного права, с непредсказуемыми широкомасштабными последствиями, подрывающими региональную безопасность», — добавил он.

В связи со сложившейся ситуацией Республика Армения обратилась в ОДКБ, в соответствии с положениями статьи 4 Договора о коллективной безопасности, в том числе с просьбой об оказании военной помощи. В ответ было созвано внеочередное заседание Совета коллективной безопасности, после чего в Армению была направлена миссия для мониторинга и изучения ситуации на месте.

Коснувшись встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи 31 октября, он отметил, что принятое совместное заявление подтверждает приверженность сохранению всех договоренностей на благо всеобъемлющего урегулирования армяно- азербайджанских отношений, мира, обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Стороны договорились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение существующих проблем, в том числе гуманитарного характера.

По словам Акопа Аршакяна, в контексте предотвращения новых атак со стороны Азербайджана особая роль отводится прямой и четкой реакции международных партнеров на провокационные заявления Баку. «В этом контексте мы призываем наших партнеров по Парламентской ассамблее ОДКБ четко и конкретно отреагировать на агрессию Азербайджана, нарушающую мир и безопасность на Южном Кавказе. Кстати, это сделали ряд международных партнеров Армении, не входящих в ОДКБ. Необходимы действенные шаги для поддержки усилий мирового сообщества по предотвращению подобных действий, а также безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения», — сказал вице-спикер НС.

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в своей речи коснулся военно-политической обстановки в кавказском регионе зоны коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, военно-политическая ситуация на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным потенциалом и демонстративной активностью Азербайджана при абсолютной поддержке Турции с целью усиления своего влияния в регионе и оказания давления на Армению.

Кочарян представил подробности азербайджанской агрессии 13 сентября, в результате которой с армянской стороны были жертвы, раненые, пострадало мирное население, повреждена гражданская инфраструктура. Было подчеркнуто, что Азербайджан открыто заявляет о своих претензиях в отношении суверенной территории Армении и готов продолжать боевые действия. По словам Андраника Кочаряна, решение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности по наблюдению за ситуацией, когда уже имеет место акт агрессии против государства-члена, является абсолютно не тем результатом, которого ожидали от организации. По его словам, складывается впечатление, что Кавказский регион, точнее территория Армении, не имеет для ОДКБ равнозначного стратегического значения. В этом контексте Андраник Кочарян напомнил об успешной миротворческой операции в Казахстане.

Депутат предложил в формате ОДКБ выступить с политическим заявлением с осуждением и констатацией, что Азербайджан является нарушителем трехстороннего заявления, а также режима прекращения огня, а также указанием Баку в качестве агрессора. Он подчеркнул важность принятия на заседании Совета коллективной безопасности решения о необходимости принятия мер в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности и оказании срочной военно-технической помощи Армении. Андраник Кочарян счел необходимым, чтобы ОДКБ оказала гуманитарную помощь, в том числе в вопросе возвращения всех военнопленных и других насильственно удерживаемых лиц.

Следующее очередное заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству состоится весной 2023 года.