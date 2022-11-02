МИД Армении отреагировал на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко на последнем заседании СКБ ОДКБ.

«Не считаем уместным комментировать невзвешенные, не соответствующие логике переговоров и вовсе не союзнические или партнерские, ставящие под сомнение обязательства в рамках подписанного им же государства-участника ОДКБ комментарии президента Беларуси», — в ответ на запрос Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что противопоставлять Азербайджану ОДКБ было бы неправильным. «Поэтому ставить вопрос, с одной стороны — ОДКБ – вы с нами или нет? А с другой стороны — Азербайджан, нельзя. Это неправильно. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек – Ильхам Алиев.

Что будет завтра, он же не вечен, никто не знает. Поэтому эти вопросы острые действительно надо решать сейчас, при нынешнем руководстве Азербайджана, кто бы ни стоял за спиной Азербайджана», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что и Азербайджан, и Армения являются «близкими» для Беларуси странами, и конфликт между двумя странами должен быть урегулирован абсолютно мирным путем.

Лукашенко также заявил, что Беларусь и он сам как президент поддержат любое решение, согласованное между Арменией, Азербайджаном и Россией.