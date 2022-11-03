В результате проводимых лабораторных исследований в рамках эпидемиологического надзора в Армении подтвержден возбудитель вируса гриппа типа А подтипа H1N1.
Об этом сообщили Арменпресс в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний.
В результате проводимых лабораторных исследований в рамках эпидемиологического надзора в Армении подтвержден возбудитель вируса гриппа типа А подтипа H1N1.
Об этом сообщили Арменпресс в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний.
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