Курсы по стрельбе, инициированные Министерством обороны Республики Армения, вызвали большую активность. Прием заявок на участие был объявлен с 17 по 30 октября включительно.

В разговоре с «Арменпресс» пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что заявки на участие подали около 1500 граждан, из них 1300 женщины и 200 мужчины. Курсы стрельбы предназначены для граждан, не служивших в армии. Стартовый этап дан в Ереване.

«Учитывая возможную занятость участников, мы планируем проводить курсы стрельбы по субботам и воскресеньям. Первое занятие по стрельбе состоится 5 ноября. Участники от центрального пункта сбора на транспортных средствах Минобороны будут доставлены до полигона. Их обеспечат питанием. Должен сказать, что для них будут созданы все удобства», — отметил Арам Торосян.

В настоящее время Минобороны формирует группы. Ответственные лица заверили, что все подавшие заявки получат возможность участия в курсах.

Пресс-секретарь Минобороны РА подчеркнул, что обучение стрельбе будут проводить опытные военнослужащие. Занятия разделены на несколько частей: устройство оружия, изучение тактико-технических характеристик, обучение прицеливанию, правила техники безопасности, загрузка и перезарядка обоймы оружия, сборка и разборка оружия, занятие на огневой позиции, практическая стрельба. Также будут проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи. Организаторы наметили и поощрение лучших курсантов.

Представитель оборонного ведомства отметил, что в министерство поступает много писем, звонков и предложений от граждан о проведении подобных курсов. На данном этапе курсы стрельбы пройдут в Ереване, а затем курсы будут проведены и в областях. По словам Арама Торосяна, весьма вероятно, что подобные курсы будут носить периодический характер.

Анна Гзирян

Оператор: Айк Барсегян