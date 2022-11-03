Армению и Иран связывают очень давние исторические отношения. Иран — ключевой партнер Армении, отметил Унанян, выразив надежду на укрепление этих отношений во всех сферах. «Думаю, у нас нет никакого недопонимания с Ираном», — заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян в интервью иранскому агентству Mehr. Ереван и Тегеран не расходятся во мнениях по большинству вопросов, и отношения двух стран в будущем будут укрепляться, добавил он.

Правоту этих слов подтвердили итоги визита в Иран премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Экспорт газа из Ирана в Армению удвоится

Перед началом переговоров на высшем уровне между премьером Армении и президентом ИРИ Эбрахимом Раиси во дворце Саадабад министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян и замминистра нефти ИРИ, директор Национальной газовой компании Маджид Чегени подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа. «В рамках визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Ираном, помимо соглашения о продлении бартерного соглашения «газ в обмен на электроэнергию» до 2030 г. Исходя из этого, в соответствии с увеличением объема экспортируемого газа, будет изменен и бартерный тариф на электроэнергию. Мы ежедневно экспортируем в Армению один миллион кубометров газа, он будет удвоен на основании нового меморандума», — отметил г-н Чегени.

После подписания состоялась встреча лидеров Армении и Ирана в узком, а затем и в расширенном составе. Обсуждался ряд вопросов, касающихся развития армяно-иранских отношений, в частности, возможностей расширения торгово-экономических связей и продолжительного увеличения объемов товарооборота. Была подчеркнута необходимость увеличения этих объемов до $3 млрд в год.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, строительства и в других отраслях. Была отмечена важность реализации совместных проектов по облегчению грузоперевозок, а также подчеркнута необходимость завершения строительства третьей линии электропередачи между Арменией и Ираном.

В рамках визита министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян встретился с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми. На своей странице в Facebook Саносян сообщил, что в ходе встречи он отметил важность участия иранских компаний в текущих строительных процессах и в тендерных процессах в Армении. «Мы также обсудили строительство Каджаранского тоннеля. Я коснулся и проводимых в Армении масштабных дорожно-строительных работ, которые в ближайшее время позволят увеличить объемы грузоперевозок из Ирана. Мы отметили важность сотрудничества в сфере, работы, проводимые в направлении укрепления возможностей», — отметил он.

По сообщению ISNA, в ходе встречи было принято решение о создании и развитии транзитного коридора «Север-Юг» из Армении к Персидскому заливу. Также принято решение о начале строительства иранскими компаниями 7,2-километрового Каджаранского тоннеля весной 2023 года. «С созданием нового коридора «Север-Юг» от Нордуза до Верзегана и Тебриза, возможности перемещения товаров и транзита для Ирана и Армении будут улучшены. Этот маршрут может обслуживать значительный объем транзита. Одной из особенностей этого маршрута является значительное сокращение длины и времени в пути», — заявил Гасеми по итогам встречи.

Как мы неоднократно писали, Иран, инициировавший проект международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море» заинтересован в Армении как в «дороге в Европу». Да и возможность развития отношений со странами ЕАЭС для Ирана также пролегает через Армению.

Политика добрососедства в приоритете

Кавказский регион является частью исторического культурного и цивилизационного прошлого Ирана, и мы очень трепетно относимся к этому региону, заявил на брифинге по итогам армяно-иранских переговоров президент ИРИ Ибрагим Раиси.

Он отметил, что установление безопасности и мира в регионе очень важно для Ирана. «В ходе переговоров с господином Пашиняном мы пришли к выводу, что вопросы и проблемы региона обязательно должны решаться через представителей стран региона. Присутствие иностранных сил не только не решает никаких проблем, но и увеличивает их количество. Именно региональное сотрудничество станет гарантией полного и прочного мира между странами», — сказал Раиси.

«Мы также обсудили вопросы региональной повестки, и в этом направлении Республика Армения и Исламская Республика Иран также видят очень большое поле для сотрудничества. Мы подчеркиваем и высоко ценим принципиальные позиции Ирана в плане обеспечения региональной безопасности и стабильности. Я рассказал господину Раиси об итогах состоявшейся вчера в Сочи трехсторонней встречи и поделился своими впечатлениями о повестке дня и текущих процессах по установлению стабильности и мира в регионе. Считаем важным информирование наших иранских партнеров о том, что происходит в контексте армяно-азербайджанских отношений, в контексте армяно-турецких отношений, в контексте урегулирования нагорно-карабахского вопроса», — отметил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Баку и Анкара против Тегерана и Еревана

Визит премьер-министра Армении в Иран состоялся сразу после трехсторонних — Пашинян-Путин-Алиев — переговоров Сочи, что послужило для ряда комментаторов поводом для предположений о его символичности с учетом постоянных предупреждений Тегерана в адрес Баку, Анкары и внешних сил о неприемлемости для него реализации т.н. «Зангезурского коридора», изменения существующих границ и присутствия «сионистских сил» в регионе (намек на присутствие в Азербайджане нацеленных на Иран баз Израиля). Примечательно, что в Тегеран был приглашен и президент Азербайджана, однако Ильхам Алиев, то и дело оттягивая визит, там так и не появился. Неудивительно — с учетом недавно прошедших у ирано-азербайджанской границы масштабных учений в ответ на активное разжигание «пантюркистскими силами» сепаратистских настроений в северо-западных провинциях Ирана, которые в Баку и Анкаре именуют «Южным Азербайджаном». В Баку проходили митинги под лозунгами «Свободу Южному Азербайджану!», «Долой режим мулл!», «Смерть Ирану!». Иранские учения были призваны показать «готовность КСИР, наряду с частями ВС Ирана, защищать границу и ответить на любые угрозы».

Практически параллельно с визитом премьера Армении в Иран спецслужбы Азербайджана заявили о задержании якобы связанной с Ираном вооруженной группы, которую в Баку назвали «иранской агентурой». В Азербайджане с преимущественно шиитским населением (70%) на протяжении десятилетий подвергают гонениям шиитских деятелей, обвиняют Иран в создании в стране своих школ, широкой сети религиозных НПО в их финансировании. Удивляться не приходится, ведь шиитами в основном являются аварцы, талыши, лезгины, таты и представители других коренных народов, которых в советском Азербайджане насильственно превратили в «азербайджанцев» и запрещают им говорить на родных языках, иметь национальные школы, радио и т.д.

Ныне в Баку утверждают, что «будучи террористическим государством, Иран всегда отдавал предпочтение работе с подростками, с представителями молодежи, внедряя в их сознание ложные представления и вербуя среди них своих адептов».

Примечательно, что турецкие государственные СМИ поддержали азербайджанскую антииранскую кампанию, распространяя сообщение спецслужб о аресте «иранских агентов», якобы занимавшихся «привлечением граждан Азербайджана тайным образом к военным учениям за пределами страны, финансированием их с целью использования против интересов государственной безопасности».

Таким образом, азербайджано-турецкий террористический тандем работает в направлении снижения влияния Ирана в регионе и установления собственных порядков на Южном Кавказе. Об их отношении к Армении и говорить не приходится: цель максимум — уничтожение Армении как политически, так и физически, цель минимум — перекрыть нам любые возможности развития и становления. Естественно, пантюркистам не нравятся указанные выше армяно-иранские проекты, позволяющие и Ирану, и Армении обойти расставляемые Турцией и Азербайджаном блоки.