Если в Лиссабоне вы спросите о самых популярных музеях, то в первой десятке окажется Музей известного армянского мецената Галуста Гюльбенкяна. У входа в музей всегда большие очереди.

Музей, в котором представлены произведения европейской, восточной и античной культуры, был открыт 2 октября 1969 года, через четырнадцать лет после смерти великого мецената, когда отмечалось его 100-летие. Согласно его завещанию, музеем управляет Фонд «Калуст Кюльбенкян». Кстати, фонд находится рядом с музеем. Здесь же расположены архив и библиотека с богатой литературой.

«Я художник, это мой первый визит в Лиссабон. До поездки я знала, что здесь находится этот замечательный музей. Я в восторге, здесь так много произведений искусства. Музей дает возможность развивать эстетический вкус и всестороннее представление об искусстве», — сказала в беседе с «Арменпресс» Симона, приехавшая из Словакии, отметив, что самое интересное для нее — это коллекция мебели времен короля Людовика XV.

В музее около 6000 экспонатов, экспонируется более тысячи. Представлены коллекции западноевропейской мебели, предметов декоративно-прикладного искусства XVIII века, средневековых рукописей, кавказских и персидских ковров, памятников Древнего Египта и Месопотамии, керамики, произведений армянской культуры. Произведения, приобретенные Галустом Гюльбенкяном из собрания Эрмитажа в 1930-е годы, занимают важное место в коллекции европейской живописи. Выставочный зал ювелирной коллекции Рене Лалика во время нашего визита был закрыт на ремонт.

Любовь Гюльбенкяна к Португалии не случайна: во время Второй мировой войны ему пришлось покинуть Париж и переехать в Лиссабон, чтобы избавиться от тяжелого налогового бремени, снимать номера в отеле «Aviz», где он провел остаток своей жизни. Галуст Гюльбенкян подарил свою богатую коллекцию произведений искусства правительству Португалии.

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Музей и фонд расположены в одноименном парке, отличающемся богатой флорой, а информационные таблички, размещенные в парке, свидетельствуют о различных благотворительных программах, которые фонд реализовывает по сей день.

Галуст Гюльбенкян прожил в Португалии всего тринадцать лет. Согласно его завещанию, Фонд «Калуст Кюльбенкян» должен находиться в Лиссабоне и регулироваться португальскими законами, в то же время он, подобно Нобелевскому фонду, должен способствовать прогрессу всего человечества.