В Сюникской области будет построено 53 модульных образовательных комплекса.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.«Перед нами стоит политическая задача образование сделать доступным во всех населенных пунктах республики. Перед нами стоит задача построить или капитально отремонтировать 300 школ и 500 детских садов к 2026 году. Возникает вопрос, что же делать в тех населенных пунктах, где нет необходимой загрузки школ.

Обсуждая эту идею, мы пришли к выводу, что нужно строить образовательные комплексы, которые будут предназначены для детей нескольких населенных пунктов. Причем эти образовательные комплексы по мере необходимости будут включать как школьную, так и детсадовскую составляющую», — сказал премьер-министр, добавив, что начать программу решили с Сюникской области.