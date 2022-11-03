«Экологический центр Якобеан» Американского университета Армении, Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении и Министерство окружающей среды РА совместно запустили 4-летний проект «Политика управления отходами в Армении», один компонент которого реализуется в Севанской общине Гегаркуникской области.

Как сообщили в администрации Севана, проект финансирует Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA).

Три основные цели проекта заключаются в содействии Министерству окружающей среды во внедрении системы расширенной ответственности производителя на основе лучших практик ЕС, Министерству ТУИ во внедрении в городе Севан и в других общинах системы разделения отходов в первоисточнике и в развитии и расширении потенциала этой области. Община Севан была выбрана для реализации второго компонента проекта.

В рамках проекта планируется организовать мероприятия по сортировке мусора, приобрести соответствующее имущество и технику, содействовать переработке вторсырья. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между общиной Севана и Американским университетом Армении представляет собой итог работ, запланированных на ближайшие 4 года.

Проектом «Котайк и Гегаркуник», реализуемым при поддержке ЕБРР, завершится процесс внедрения комплексной системы управления твердыми отходами в регионе с учетом географического положения населенного пункта и потока туристов.

Успешный опыт, приобретенный в ходе реализации проекта, планируется применить и в других общинах республики», — рассказали в администрации Севана.