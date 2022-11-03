В 2023 году исполнится 40-я годовщина смерти известного композитора Арно Бабаджаняна, в связи с чем будет много мероприятий и проектов, одним из которых является памятный вечер «Однажды в Ереване». Данное мероприятие пройдет в 20 крупных городах России и Армении, где для участия в гала-концерте будут отобраны дети и творческая молодежь. Мероприятие проведет Мемориальный фонд Арно Бабаджаняна.

Первый из концертов состоится 13 ноября в зале имени Арно Бабаджаняна с участием известного российского артиста Сергея Крылова, а также молодых армянских талантов, в репертуаре — произведения Арно Бабаджаняна.