Торговля Республики Армения со странами Европейского Союза в 2022 году существенно возросла.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«По сравнению с 2021 годом экспорт из Армении в страны ЕС увеличился на 24,5 %, импорт из ЕС увеличился на 40,8 %. Общий товарооборот увеличился на 60 % и составил 571 миллион долларов», — сообщил Керобян.

По словам министра, Армения с партнерами из ЕС работает по линии финансирования малого и среднего бизнеса.«Мы подготавливаем среду, в которой сможем выделить необходимые средства для малого и среднего бизнеса. Должен отметить, что во время саммита ЕС Восточное партнерство, состоявшегося в прошлом месяце в Праге, мы с нашими европейскими партнерами обсудили необходимость долгосрочного финансирования. Мы договорились, что, возможно в ноябре ЕБРР одобрит решение о выделении 70 миллионов евро немецкому фонду, действующему под крышей ЦБ. По их словам, это будут последние инвестиции посредством этого канала. Сейчас необходимо создать новый канал, по которому армянские банки смогут получать финансирование от европейских партнеров, и направлять на экономическое развитие Армении, на развитие малых и средних предприятий», — сказал Керобян.