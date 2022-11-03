В Медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» впервые в Армении лапароскопическим методом удалили опухоли поджелудочной железы.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, опубликованное Медицинским центром, такая операция считается самым обширным вмешательством в брюшную полость, что делает процесс сложным и труднодоступным. Даже за рубежом и в ряде стран Европы лапароскопическое удаление опухоли поджелудочной железы проводится только в специализированных медицинских центрах.

«До сих пор операции по удалению опухоли поджелудочной железы в нашей стране проводились открытым способом. Для удаления опухоли поджелудочной железы гражданам часто приходилось выезжать в другие страны, в основном в Россию в Москву и в Германию. Наш прооперированный пациент прибыл из Грузии. Теперь уже не будет необходимости выезжать за границу, так как медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», в лице заведующего хирургическим отделением, заместителя директора по хирургии Григора Папояна, выполняет и другие тяжелые и еще не выполненные в Армении операции, отдавая предпочтение лапароскопическому методу. В проведении уникальной операции участвовал и ведущий научный сотрудник Боткинской больницы Москвы Игорь Андрейцев», — говорится в сообщении Медицинского центра.Согласно сообщению, преимуществ лапароскопического метода по сравнению с открытым методом довольно много. В первую очередь, больной послеоперационный период преодолевает почти безболезненно, быстро выздоравливает, сроки пребывания в стационаре сокращаются, за короткое время он возвращается к обычной жизни и работе и не имеет больших послеоперационных рубцов.