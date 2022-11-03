Устранение последствий агрессии, развязанной Азербайджаном против Армении и Арцаха, вывод вооруженных сил Азербайджана с территории Армении, окончательное урегулирование конфликта остаются в числе приоритетных вопросов повестки Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по финансово-кредитно-бюджетным вопросам и вопросам европейской интеграции в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Среди приоритетных вопросов повестки сотрудничества для Армении продолжают оставаться работы по таким направлениям, как активизация политического диалога, устранение различных последствий агрессии, развязанной против Армении и Арцаха, в первую очередь гуманитарные вопросы, вывод азербайджанских ВС с нашей территории, окончательное урегулирование конфликта и оказание гуманитарной помощи», — сказал замминистра.

Приоритетными вопросами являются и углубление отраслевого сотрудничества с Евросоюзом и всеми структурами ЕС, полное выполнение обязательств, взятых на себя правовыми документами, расширение договорно-правового поля, и, конечно же, преодоление экономических потрясений.В течение 2023 года планируется проведение заседаний уставных органов РА-ЕС. В Брюсселе состоятся заседания Совета партнерства РА-ЕС и Комитета по партнерству. В Ереване пройдет заседание Комитета по торговому партнерству, также в Ереване и в Брюсселе пройдут заседания различных подкомитетов.