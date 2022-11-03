Артак Бегларян считает, что вступление Рубена Варданяна на пост государственного министра Республики Арцах — большая возможность для Арцаха.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», на пресс-конференции по обобщению итогов деятельности Артака Бегларяна, состоявшейся 3 ноября, он сообщил, что Рубен Варданян в качестве государственного министра будет выполнять различные функции, полномочия и задачи. «Я думаю, что это большая и хорошая возможность для Республики Арцах, учитывая опыт и способности Рубена Варданяна. С этой точки зрения, я готов максимально содействовать тому, чтобы господин Варданян в статусе госминистра осуществлял бы эффективную службу народу и Родине», — сказал Бегларян. Он выразил уверенность, что Рубен Варданян и следующее правительство, продолжат уже начатые долгосрочные системные реформы, в рамках которых работа была проведена в различных областях, в том числе и в направлении разработки образовательных, медицинских, социальных стратегических проектов и изменения законодательства. Госминистр Артак Бегларян, покидающий этот пост, также объявил, что он продолжит свою государственную службу, в каком качестве и с какими функциях будет объявлено в ближайшие дни.