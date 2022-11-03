3 ноября в г. Брюсселе состоялось третье заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством Вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна и Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, до начала заседания генеральный секретарь Европейской службы по внешней деятельности Стефано Саннино поприветствовал делегации Республики Армения и Азербайджанской Республики, пожелал успешной работы Комиссиям и подтвердил готовность Европейского союза и далее оказывать содействие в вопросах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Вице-премьер министра Республики Армения Мгер Григорян и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в своих приветственных выступлениях выразили благодарность Совету Европейского союза за хорошую организацию встречи.

Стороны с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Республики Армения и Азербайджанской Республики, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели организационные и процедурные вопросы.

С целью определения правовых рамок совместной деятельности Комиссий стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Стороны договорились определить в рабочем порядке дату и место проведения четвертого заседания Комиссий.