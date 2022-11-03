В последнее время в армяно-иранских отношениях наблюдается довольно большая активность по разным направлениям. Подводя итоги своего визита в Иран, министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в беседе с Арменпресс отметил, что у них была насыщенная повестка встреч, зафиксированы конкретные договоренности.

«С удовлетворением должен отметить, что наше министерство достаточно серьезно работает по различным направлениям армяно-иранского сотрудничества, это достаточно важные направления. Этим обусловлены наши частые визиты. Очередной визит был насыщен встречами. Во-первых, мы зафиксировали ход договоренностей, которые у нас были до этого, а также достигли ряда важных договоренностей. Это также связано со сферой дорожного строительства», — сказал Гнел Саносян.

Министр отметил, что в Армении в сфере строительства ощущается нехватка строительных компаний и некоторых стройматериалов. В этом контексте иранским партнерам было предложено направить строительные компании в Армению.

«Уже есть договоренность, что в ближайшее время в Армению приедет рабочая группа, связанная со строительной сферой. У нас большая деятельность в сфере строительства по разным направлениям: строительство школ, детских садов, водопроводов, водоемов. У нас в стране серьезная проблема с цементом, нужно увеличить импорт. Как видите, существует широкий спектр сотрудничества. Иран готов сотрудничать. Скажу, что их участие в наших стройках вполне удобно с географической точки зрения. Как вы знаете, довольно большая часть наших программ приходится на Сюникскую область», — сказал Гнел Саносян.

Одним из важных достижений стало и то, что принято решение о продлении договора «газ в обмен на электричество» до 2030 года. Министр сообщил, что в ходе очередного обсуждения удалось прийти к общему выводу и получить достаточно хороший документ в виде меморандума.

«Подразумевается, что в течение месяца будут работать соответствующие рабочие группы и будут внесены изменения, указанные в договоре. Это достаточно выгодно как для армянской, так и для иранской стороны, это реальная возможность увеличить количество газа, поступающего из Ирана в Армению, и наоборот, увеличить объемы поставок электроэнергии из Армении в Иран», — сказал министр.

По словам Гнела Саносяна, важным фактором во всем этом является завершение строительства третьей линии электропередачи Иран-Армения. Работы выполнены на 85 процентов. Министр отметил, что сейчас делаются попыки найти механизмы преодоления проблем и завершения работ. Работы планируется завершить в 2023 году.

Автор: Анна Гзирян

Оператор: Ованес Мкртчян