Правительство Армении в 2023 году намерено из государственного бюджета выделить 2 млрд драмов на программу содействия приобретению жилья для семей вынужденных переселенцев из некоторых районов Республики Арцах.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год сообщил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

«В 2023 году планируется реализация мероприятия государственного содействия обеспечению жильем семей, переселенных из некоторых районов Республики Арцах, что позволит этим семьям приобрести жилую недвижимость или построить индивидуальный жилой дом. Бюджетом на этот проект в 2023 году предусмотрено 2 млрд драмов», — сказал министр.

Он напомнил, что в октябре 2022 года правительство усовершенствовало существующее решение, согласно которому, если семья переселенца купит или построит недвижимость в приграничном селе РА, она получит дополнительное содействие. В частности, в случае приобретения будет предоставлено до 14 млн драмов, в случае строительства — до 16 млн драмов для погашения основной суммы ипотечного кредита, до 13 % для погашения процентов.

В результате внесенных изменений сумма, взимаемая за регистрацию прав собственности на приобретаемое или строящееся имущество, также будет субсидирована.

Бенефициарами программы могут быть семьи, проживавшие в некоторых регионах Республики Арцах по состоянию на 27 сентября 2020 года, или зарегистрированные в Республике Арцах, которые фактически проживали в Республике Арцах не менее, чем в три последних месяца или фактически проживали в течение последних трех лет и которые были перемещены в результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года. В том числе, и в составе одного человека, в том числе ребенок, родившийся в данной семье после 27 сентября 2020 года, за исключением тех семей, которые были направлены в Республику Арцах в рамках какой-либо программы до 27 сентября 2020 года и проживали там последние три месяца. В случае получения ипотечного кредита от банка или кредитной организации, сотрудничающей с Единой социальной службой, государство посредством сертификата гарантирует субсидирование основной суммы и процентов в соответствии с кредитным графиком.