Председатель постоянной комиссии по защите прав человека и связям с общественностью Национального собрания Республики Армения беспартийная Тагуи Товмасян в НС приняла посла Китайской Народной Республики Фан Юна.

«В центре обсуждения были вопросы развития армяно-китайского сотрудничества в сфере прав человека, с целью достижения прогресса в урегулировании существующих отраслевых проблем в Армении.

Я поздравила посла с переизбранием Си Цзиньпина на пост Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая.

Также выразила благодарность за содействие, оказываемое армянскому народу.

Я подчеркнула наличие не только экономической, но и культурной составляющей нашего сотрудничества, свою готовность к контактам по гуманитарным вопросам. Предложила организовать обучение китайскому языку в тех регионах, которые как никогда нуждаются в нашем внимании», — как сообщает «Арменпресс», написала Тагуи Товмасян на своей странице в Facebook.

Она также написала, что посол коснулся шагов, предпринятых в Китае в направлении преодоления бедности, в результате чего, был достигнут ощутимый прогресс в защите прав человека, модернизации в Китае, когда был учтен опыт разных стран, но выбран свой китайский путь.

Посол подчеркнул, что они готовы поделиться с Арменией своим китайским опытом.«В этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем. Китай рядом с армянским народом, всегда был готов откликнуться на нужды армянского народа и будет рад оказать любую необходимую помощь», — заключил посол.