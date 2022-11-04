4 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян представил членам правительства и сотрудникам Аппарата государственного министра нового государственного министра Рубена Варданяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава страны поблагодарил Артака Бегларяна за самоотверженный труд и выразил уверенность, что он и в будущем приложит весь свой потенциал, знания и опыт в деле развития Арцаха и благосостояния нашего народа.

Представляя нового государственного министра, Араик Арутюнян отметил, что рад, что Рубен Варданян принял его предложение занять эту должность, ведь он уже более 20 лет в Арцахе, и во время войны был рядом с Арцахом, после посредством инициативы «Аврора Арцаху» начал в Арцахе осуществлять социальные и благотворительные программы. По словам президента, для Арцаха сейчас чрезвычайно важны преданность Рубена Варданяна Родине, его вера, сила, энергия, способность заражать ими других и объединяться вокруг идеи. Его опыт, возможности, ценные связи со всем миром просто необходимы стране на данном этапе.

«Самое главное, что он верит в будущее Арцаха. Он убежден, что в Арцахе решается будущее всего армянского народа, и своими действиями подтвердил, что для него нет ничего важнее, чем приехать в Арцах и быть здесь вместе с нами, разделив с нами нашу судьбу. Он с нами, и таких людей надо максимально поддерживать в их служении Родине», — подчеркнул глава страны.

Араик Арутюнян заверил нового госминистра, что он будет иметь поддержку президента, правительства, Парламента и всего народа Арцаха.

«У Вас вместе с нами нет другого пути, кроме как добиться успеха. Добиться успеха во имя Арцаха, во имя народа Арцаха, во имя нашего права жить на нашей исторической земле, во имя сохранения Арцаха армянским», — заключил президент Арцаха.

Артак Бегларян поблагодарил правительство и народ за предоставленную ему возможность.

«Сейчас перед нами много вызовов и проблем, как накопившихся за долгое время, так и вызванных этим кризисом. Очень надеюсь, что миссия господина Варданяна увенчается успехом. Я и другие наши коллеги готовы встать рядом с господином Варданяном, чтобы вместе добиться большего успеха», — сказал он.

Рубен Варданян подчеркнул, что для него большая честь и гораздо большая ответственность занять в это время пост государственного министра Арцаха.

«Я принял это решение, осознав всю серьезность ситуации. Мы должны понимать, что сейчас для нас это отечественная война, кризисная ситуация, которая потребует от всех нас вложения сил и усилий, чтобы Арцах имел свою безопасность, субъектность и развитие. Если мы этого не осознаем и не сделаем все для достижения этой цели, то это будет означать, что мы, как люди с опытом и возможностями, не выполнили свой долг перед своим народом.

Я здесь уже два месяца, встречался со многими людьми в селах, с молодежью, с членами правительства, в Национальном собрании, с разными деятелями. Вы можете этого не чувствовать, но я хочу сказать, что народ Арцаха является примером для всех в том смысле, что, несмотря на эту сложную ситуацию, они остаются здесь, живут, рожают детей. И я горжусь тем, что стою рядом с вами, чтобы мы все служили, действовали, чтобы сохранить нашу Родину, чтобы у нас было блестящее будущее. Мы получили Арцах от наших предков и обязаны передать его следующим поколениям армян», — сказал Рубен Варданян.