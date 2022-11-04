4 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял главу миссии наблюдательных возможностей ЕС в Армении Марека Щигеля и членов возглавляемой им делегации.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, в ходе встречи министр Мирзоян представил ситуацию по безопасности в регионе после агрессии Азербайджана, совершенной против территориальной целостности и суверенитета Армении 13-14 сентября, по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, также и позиции армянской стороны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении подчеркнул важность размещения в Армении гражданской миссии ЕС, выразив уверенность, что это будет способствовать установлению стабильности и мира в регионе.

Марек Щигель выразил благодарность армянской стороне за содействие, оказываемое гражданской миссии ЕС, и представил круг их деятельности и предстоящую работу в Армении.Стороны обсудили и вопросы дальнейшего сотрудничества.