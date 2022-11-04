Армянские предприниматели смогут представить свою продукцию на ярмарке «Армяно-американский бизнес-мост», которая уже во второй раз проводится в США. Ярмарка пройдет с 1 по 8 декабря в Глендейле, Калифорния, США.

На состоявшейся пресс-конференции в пресс-холле «Арменпресс» председатель Совета по содействию международным деловым связям Мариам Манукян отметила, что в этот раз мероприятие пройдет с большим ассортиментом продукции и большим количеством участников.

«Мы получили более 500 заявок от армянских компаний на участие в этом мероприятии. Заявки подали как крупные, так и средние и малые компании. Выбрано 40 компаний. Надо сказать, что выбор был довольно сложным. Учитывался ряд критериев, в частности, компании должны были работать не менее 3-х лет, оборот компании должен был начинаться от 20 миллионов», — отметила Мариам Манукян. Компаниям предоставлена возможность представить на этой ярмарке на едином павильоне несколько образцов своей продукции.

Выбранные организации представят различные товары: текстиль, обувь, сумки, консервы, галантерейные товары, серебряные и золотые изделия, туристические пакеты, информационные технологии и т. д. Геворг Агабалян, член Совета по содействию международным деловым связям, отметил, что с армянскими организациями ведется большая работа.

«На рынке США существуют технические спецификации, о которых организации должны знать, чтобы выйти на международный рынок. К сожалению, даже крупные организации производители зачастую не бывают готовы к этим стандартам. Наша рабочая группа приложила все усилия для обеспечения сертификации и лицензирования, чтобы наши организации могли осуществлять беспрепятственную продажу», — сказал Геворг Агабалян.

Армянские компании, участвующие в ярмарке, получат возможность не только продать свою продукцию, но и наладить деловые контакты. Запланированы встречи с представителями Торгово-промышленных палат Мексики, Таиланда и Вьетнама.Несмотря на то, что ярмарка проводится всего во второй раз, но результаты уже видны. Более 10 компаний, принявших участие в предыдущем мероприятии, смогли найти партнеров в США и экспортировать свою продукцию.