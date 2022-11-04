В преддверии Рождества, 10 и 11 декабря, армянские производители получат возможность продажи своей продукции в Лос-Анджелесе, США.

Как сообщили «Арменпресс» в Армянском информационном центре, компания «Buy Armenian» и Фонд «Standing Our Families» организуют предпраздничную выставку-продажу, которая в течение двух дней будет действовать в Glendale Civic Auditorium.

Целью предпраздничной акции «Покупай армянское» является содействие оздоровлению экономики Армении и предоставление возможности армянским компаниям расширить географию продаж, в частности, обеспечить выход армянских компаний на рынок США. 80 компаний получат возможность арендовать стенды для участия в выставке-продаже.

Платформа (https://buyarmenian.com) занимается продвижением и продажей армянских товаров в Лос-Анджелесе. Она была запущена после 44-дневной войны, когда Лилит и Ншан Одабашяны создали одноименную социальную страницу. Страница быстро собрала многотысячную аудиторию и получила большой отклик, что вдохновило основателей на создание единой платформы «Buy Armenian», где можно купить различные армянские продукты. Успех платформы был значителен, и выставка-продажа проводится уже второй год.Как отметили организаторы, процесс бронирования стендов уже начался.