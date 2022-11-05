Бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян продолжит свою службу государству и народу, приняв предложение новоназначенного госминистра Рубена Варданяна о командной работе.

Как передает Арменпресс, Бегларян написал на своей странице в Facebook, что будет советником Государственного министра.

«Я буду служить советником Государственного министра, который, кстати, является самой низкой возможной должностью, обсуждаемой с президентом и господином Варданяном, но является наиболее оптимальным вариантом для эффективной реализации моего потенциала на данном этапе, поскольку для меня важен не статус, а ценности и результаты. В дополнение к усилиям по обеспечению плавного перехода, я возьму на себя конкретные полномочия и функции в решении как неотложных, так и стратегических задач», написал он.

Он поблагодарил президента Арутюняна за эту возможность служить государству и народу, а также аппарат государственного министра и всех коллег за совместную службу.

«Я взял на себя полномочия госминистра в тяжелых условиях, спустя месяцы после катастрофической войны, осознавая размер своей ответственности перед народом, Президентом, коллегами и следующими поколениями.В кризисных условиях в рамках своих полномочий и возможностей я выполнил все возможное для оперативного и системного решения проблем. Насколько мне удалось и не удалось, пусть оценят народ, Президент и коллеги, однако я думаю, что в таких непростых условиях правительство проделало достаточно важную и большую работу под руководством Президента. А свои краткие оценки относительно того, что я сделал и чего не сделал, я представил пресс-конференцией», — написал Бегларян.

Он отметил, что за время пребывания в должности руководствовался Конституцией и законодательством Республики Арцах, своей совестью, ценностями, принципами и национальными и государственными интересами.

«Несмотря на то, что я сам не доволен результатами своей деятельности, моя совесть чиста и сердце спокойное, что я самоотверженно посвятил себя и вложил свой максимальный потенциал.Прошу прощения у всех моих соотечественников за мои упущения и разочарования. Поверьте, их причинами были не мое безразличие и лень, а ограничения ресурсов и возможностей», — написал Артак Бегларян.