Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 5 ноября принял участие в посадке деревьев на территории Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна.

«Сегодня утром в окрестностях Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна наша семья приняла участие в организованной мэрией Еревана посадке деревьев», — как передает Арменпресс, написал премьер-министр на своей странице в Facebook, добавив, что всего сегодня в столице будет посажено около пяти тысяч деревьев и трех тысяч кустов.