На площади Франции в Ереване стартовал Митинг единства оппозиции, который организуется в поддержку Арцаха.

Как передает Арменпресс, на открытии митинга выступил духовный лидер Тавушской епархии, епископ Баграт Галстанян, начав речь с молитвы «Отче наш». Он передал собравшимся благословение и приветствие Святейшего Патриарха на продолжение жизни — «с Божией милостью, мудростью и видением победы».

«Мы должны действовать – действовать неустанно, действовать везде, действовать ежечасно, без вражды и ненависти, без идеологических и политических разногласий, без страха, без сомнения, без колебаний, не ожидая благосклонности того или иного центра власти. Наша надежда в нашем Боге и в нашем собственном потенциале и в нашей руке, не в нищенском, просящем отношениик миру, а с нашей собственной повесткой дня, с достойным отношением», — сказал Баграт Србазан.

Он отметил, что мы должны перестать полагаться только на наших друзей.

«Арцах, то есть весь армянский народ, как бы он ни был ранен, имеет право бытьвправе, потому что наша страна орошена кровью больше, чем водой.И это право неотъемлемо. Арцах никогда не будет частью враждебных держав. Я верю в нашу собственную, армянскую, общенациональную повестку дня, диктующую,а не продиктованную, навязывающую и не навязываемую. Верю, что армянский триколор вновь взойдет на склонах Карвачара, в долинах Аракса, на высотах Шуши и Гадрута, как новая заря для восстановления и восстановления чести и достоинства армянских границ. Я верю в славу и честь Армянской Армии, в ее подвиги и героическую биографию, в ее характер, в ее историю. Я верю в мир, который есть рождение справедливости и правды, я верю в победоносный мир», — сказал глава Тавушской епархии.