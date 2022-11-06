Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Арменпресс в Аппарате премьер-министра Армении, были обсуждены различные вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества.

Согласно источнику, премьер-министр Армении передал грузинскому коллеге информацию о результатах состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана.

Отмечается, что Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обменялись мнениями также по вопросам регионального сотрудничества.