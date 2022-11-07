Ознакомился со статьей посла по особым поручениям МИД Азербайджана, посвящённой мне и некоторым моим публикациям в Твиттере. Господин Мирзазаде, во-первых, я думаю, что у Вас сложилось ложное впечатление относительно норм этикета, которым я привержен, в частности, в вопросе формы обращения к Вам. Кажется, такое недопонимание могло возникнуть ввиду Вашего незнания существующих норм в Твиттере, где обращение по имени представляется общепринятым явлением. К слову, в английском языке, на котором была написана моя публикация, вовсе отсутствует форма обращения «имя-отчество».

Возвращаясь к основным вопросам сегодняшнего дискурса, выражу уверенность, что путь к долгосрочному и устойчивому миру в нашем регионе существует. И он заключается в выводе азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении, в возвращении всех армянских военнопленных и других лиц, удерживаемых Азербайджаном, в делимитации границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией и протоколом 1991 года, в открытии коммуникаций на основе суверенитета сторон, а также в гарантиях безопасности, прав и свободы армян Нагорного Карабаха.

В то же время путь к миру не может быть в угрозах и насилии. Хотя, именно продолжающиеся угрозы в адрес армянского народа проходят красной нитью через всю Вашу статью, что особенно подчеркивается броским заголовком. Напомню, что лишь совсем недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи в Сочи, подписал трехстороннее заявление, в рамках которого договорился о «воздерживании от применения силы и угрозы ее применения». Глубоко опечален, что уже сегодня Ваши заявления вышли за рамки договорённостей, которых достигло Ваше же правительство.

Также сожалею, что, несмотря на 33 года работы в МИД, Вы склонны к противоречащим друг другу умозаключениям. С одной стороны, Вы говорите о важности уважения к старшим, принятого на Кавказе, а с другой — со спокойствием берёте на себя право переходить на личные оскорбления. Как говорил классик, хотите уважения — не начинайте с оскорбления.

Ложь, подчас выходящая за грани любой фантазии, является очередным инструментарием, так часто используемым Вами в своих рассуждениях. За занавесом обвинений в реваншизме, в отсутствии миролюбивости и иных надуманных грехах Вы скрываете свою жажду к оправданию новой военной агрессии Вашего руководства. За этим же занавесом Вы пытаетесь скрыть трагедию Сумгаитских и Бакинских погромов по отношению к десяткам тысяч армян, сопровождающихся массовыми убийствами, грабежами и поджогами.

Вы пытаетесь предать забвению и постоянное насилие в отношении армянского мирного населения Нагорного Карабаха, как это было в ходе агрессий и эскалаций конфликта в 2016, 2020 годах и по сей день. Вы пытаетесь утаить за словами о международном праве убийства мирных людей, удерживание и расстрел военнопленных, глумление над телами погибших солдат и мирных жителей, уничтожение гражданской инфраструктуры, присвоение и осквернение культурного и исторического наследия.

Видимо, именно в такой атмосфере развились Ваши постоянные попытки исказить и полностью переписать историю с особой оглядкой на присвоение армянских городов и территорий. Я удивился, услышав альтернативную версию истории моего родного города Ванадзора, который Вы назвали азербайджанским, что по сути, является очередным фейком, предложенным Вами.

Отмечу также полный диссонанс, присущий Вашей статье, когда Вы рассуждаете о понятии «суверенитет». То для Вас границы между Арменией и Азербайджаном четко признаны и ясны, когда речь идёт о правах народа Арцаха, то эти же границы требуют делимитации и демаркации, когда речь идёт о военной агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Республики Армения. Ну разве так бывает?

Повторюсь, у Армении и Азербайджана есть границы, которые, как уже неоднократно утверждалось, должны быть делимитированы в соответствии с Алма-Атинской декларацией и протоколом 1991 года. Напомню, что созданная совместная Комиссия по делимитации государственных границ уже ведёт активную работу в этом направлении. Что же касается Нагорно-Карабахской проблематики, то очевидно, что данный вопрос никогда и не носил характер территориального спора.

В заключении хотел бы ещё раз подчеркнуть, путь к миру сложный, но он есть. Ненависть, насилие, ложь и угрозы противостоят миру, жизни, правде и светлому будущему. Армянский народ тысячелетиям нёс крест миротворчества и справедливости, и не собирается сегодня отказываться от своего пути. Я верю в мир между Арменией и Азербайджаном, если есть четкая политическая воля на выполнения всех договоренностей и подписание мирного договора. Могу с уверенностью констатировать, что у Армянской стороны есть твердая политическая воля на выполнения всех договоренностей и подписания мирного договора в ближайшем будущем, посмотрим, есть ли она у Азербайджана. Желаю Вам здоровья! С уважением, Эдмон Марукян Посол по особым поручениям Республики Армения.