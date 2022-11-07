Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выехал в Арабскую Республику Египет для участия в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-27), которая состоится в Шарм-Эль-Шейхе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Ваагн Хачатурян выступит на конференции. В рамках конференции президент проведет ряд встреч с лидерами ряда стран. В КС-27 участвуют лидеры около 120 стран, около 45 000 делегатов из разных стран.