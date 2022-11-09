Бесценный архив ашуга Дживани, хранящийся в Музее литературы и искусства имени Егише Чаренца, будет оцифрован. В этом музею поможет американский меценат армянского происхождения, бизнесмен, продюсер, основатель и руководитель студии SKYFIST Погос Арутюнян. Как сообщила «РА» ответственная за PR студии SKYFIST Роза Григорян, уже подписано соглашение о сотрудничестве между Музеем и Погосом Арутюняном, который также является представителем национальной школы ашугского песенного искусства, гусаном, исполнителем народных песен и потомком ашуга Дживани.

Погос Арутюнян окажет содействие в оцифровке наследия Дживани: в частности, в рамках сотрудничества, для Музея был приобретен сканер, чтобы отсканировать архивные материалы Ашуга Дживани и сохранить их для будущих поколений. Отметим, что в музее хранится рукописное наследие Дживани: тетради стихов, написанных им собственноручно, его письма и даже договора с издательствами на издание своих произведений.

Директор музея Ваагн Саркисян поблагодарил мецената за сотрудничество, заверив, что оно будет иметь плодотворные результаты. В свою очередь, Погос Арутюнян, как представитель рода Дживани, считает этот шаг очень важным в контексте сохранения наследия великого ашуга.

Имя Ашуга Дживани (Сероб Левонян, 1846-1909) связано с новой армянской школой ашугского искусства. В своих песнях ашуг описывал бедность и бесправие простых людей, осуждал угнетателей. Многие песни Дживани стали популярными, когда на смену лирическим и романтическим произведениям пришли песни сопротивления и социального протеста — ироничные, обвинительные и сатирические. Благодаря своему таланту Дживани получил поистине национальное признание. Несмотря на то, что Дживани жил в основном в Тифлисе (он похоронен в Пантеоне Ходживанка в Тбилиси), творческая жизнь ашуга была связана с Александрополем (ныне — Гюмри).

Дживани был хорошо знаком с армянской литературой XIX века, что оказало сильное влияние на его творчество. В отличие от Саят-Новы и его современников, часто прибегавших к заимствованиям из других языков (фарси, арабского, грузинского, турецкого), поэзия Дживани отличается особой чистотой армянского языка. Согласно разным источникам, Дживани является автором порядка 1000 произведений.

В заключение заметим, что Погос Арутюнян находился в Армении с определенной целью — проследить за процессом постановки экстравагантного шедевра Эндрю Ллойда Уэббера — мюзикла «Бульвар Сансет». Мюзикл будет представлен публике в апреле будущего года.