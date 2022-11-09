Министр финансов Республики Армения Тигран Хачатрян и заместитель министра Аваг Аванесян 7-9 ноября с рабочим визитом находятся в Исламской Республике Иран.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов, в рамках визита состоялись встречи с вице-президентом Ирана Масудом Мир Каземи, министром финансов и экономики Ирана Эхсаном Хандузи и с другими высокопоставленными чиновниками.

В ходе встречи Тиграна Хачатряна и Эхсана Хандузи, состоявшейся 8 ноября, был выделен ряд экономических приоритетов между соседними странами, в частности, осуществление торговли на 3 миллиарда долларов в год, доведение объема обмена товаров до 5 миллионов тонн, а также упрощение и развитие финансовых, банковских и торговых и таможенных отношений

Министр Хачатрян с удовлетворением отметил, что в ходе его первого визита в Исламскую Республику Иран состоялись эффективные и конструктивные обсуждения. В своем выступлении министр подчеркнул необходимость постоянного развития и укрепления сотрудничества между Ираном и Арменией.

«Экономические и политические отношения между Ираном и Арменией имеют многолетнюю историю. Основой всех ведущихся переговоров является это долгосрочное сотрудничество между двумя странами, и цель повышения уровня торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном до трех миллиардов долларов является свидетельством этих основ».

Касаясь зафиксированного 25-процентного увеличения объема экономических обменов между двумя странами, министр подчеркнул, что в этом году рост объема обменов между двумя странами составит более 40 %.

В ходе встречи Эхсан Хандузи отметил:

«Правительство Ирана очень серьезно следит за экономической политикой соседних стран, с акцентом на регион Кавказа, и я надеюсь, что цель достижения 3 миллиардов долларов в торговле между нашими странами, которая обсуждалась во время встречи президента Ирана и премьер-министра Армении, будет реализована именно при этом правительстве».В рамках официального визита запланирована и встреча с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амином.