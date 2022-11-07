В Софии 31 октября и в Пловдиве 2 ноября состоялась мировая премьера современного балета Chaconne in «K» Exictance. Музыку специально для этого балета написал армянский композитор Сергей Умроян. Как сообщила нашей газете специалист по пиару Роза Григорян, для отбора танцоров был объявлен открытый конкурс, в результате которого из более чем сотни претендентов были отобраны четыре исполнителя.

«Наконец, могу сказать, что спустя 4 месяца работы состоится премьера моего балетного спектакля Chaconne in «K» Excistance: предложение написать музыку для него я получил от талантливейшего режиссера и моего друга Римы Пипоян. Я очень рад, что современная армянская музыка будет представлена ​​на зарубежных берегах. Кстати, должен сказать, что 14 апреля 2023 года вы сможете поприсутствовать на армянской премьере спектакля», — сообщил композитор Сергей Умроян.

Балет Chaconne in «K» Еxistencе – это и первый опыт сотрудничества хореографа, режиссера Римы Пипоян и композитора Сергея Умрояна. Эта современная постановка стала реальностью в рамках программы Contextair муниципалитета Пловдива (Болгария).

«В рамках обмена опытом меня на полтора месяца пригласили в Академию искусств Пловдива. Здесь я предложила реализовать международный проект, идея которого была воспринята с большой радостью. Несколько месяцев назад мы кинули клич и получили более сотни заявок.

Для нас это было большой неожиданностью, потому что проект не предусматривал покрытия расходов артистов на проезд и проживание», — говорит постановщик спектакля Рима Пипоян. За музыкой для спектакля она решила обратиться к композитору, продюсеру Сергею Умрояну, от которого еще несколько месяцев назад получила написанную им «Чакону», которая и легла в основу балета.

«Изначально я планировала включить шестерых танцоров, и, учитывая большой интерес к проекту, решила выбрать четверых танцоров из-за рубежа и двух из Болгарии. Но в Болгарии нет школы современного танца: они сосредоточены в основном на народных танцах. В результате я решил поставить спектакль с этими четырьмя танцорами», — добавила она.

В проекте участвуют танцоры Альберто Серрано (США и Испания), Наоми Альвино (Италия), Андреа Хуанена (Уругвай) и Софи Мануэлла Кеошкерян (Англия).

Если перевести название балета, то Chaconne (Чакона) — это тип музыкального произведения, ставшего в эпоху барокко популярной инструментальной пьесой. В свою очередь, «К»- это ключ (от английского «Key»), а existence означает существование. То есть название балета переводится как «Ключ к существованию». Балет основан на произведении Chaconne in C Minor BuxWV 159, автором которого является один из наиболее известных композиторов эпохи барокко Дитрих Букстехуде.

Эта современная электронная балетная музыка написана с нуля по законам чаконы, что является новым подходом в мире музыки. Это произведение — первая танцевальная и балетная работа Сергея Умрояна: «Цель всего — существование, которое как нить связывает людей».