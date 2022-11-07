В Армении за прошедшую неделю, с 31 октября по 6 ноября, проведено 1 839 тестирований, зарегистрировано 155 случаев заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что в течение этого периода летальных исходов не было.

За последние 7 дней выздоровело 153 пациента, в настоящее время лечение получают 375 больных.

Всего в Армении за период пандемии проведено 3 млн 230 307 тестирований, подтверждено 445 397 случаев заболевания Covid-19.Общее число выздоровевших составляет 434 441, скончались 8 709 человек.