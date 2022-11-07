Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 5 ноября посетил Вайоц Дзор и город Джермук.

Как сообщили «Арменпресс» в Первопрестоле, Его Святейшество сопровождали епископ Аршак Хачатрян, епископ Мушег Бабаян, директор Управления церковно-концептуальных вопросов, епископ Вазген Мирзаханян, глава епархии Гугарацка епископ Овнан Акопян и глава Епархии ААЦ Франции Григор Хачатрян.

Свиту во главе с Католикосом Всех Армян на въезде в город Джермук встретили глава Вайоцдзорской епархии архиепископ Авраам Мкртчян, губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян и мэр Джермука Ваагн Арсенян.

Его Святейшество в церкви Святой Гаяне Джермука, где армянского патриарха приветствовали жители города и военнослужащие, произнес молитву с пожеланием мира и стабильности Армении и Арцаху. Католикос помолился за души армянских воинов, павших за защиту Родины.

Он обратился к присутствующим и благословил всех

«Мы приносим вам Наше благословение и молим Небесного Отца помочь всем армянам, столкнувшимся с трудностями Мы не в первый раз посещаем этот уютный уголок нашей страны. Мы бывали в Джермуке много раз, были очарованы великолепием этой природы, наслаждались теплотой и гостеприимством местных жителей. Джермук, с его целебными водами и красивой природой, является одной из важнейших визитных карточек нашей страны и всегда был местом лечения болезней и облегчения беспокойства нашего народа и многих приезжих. Сегодня сам Джермук нуждается в исцелении и избавлении от печалей», — сказал армянский Патриарх.

Касаясь крупномасштабного нападения азербайджанских вооруженных сил 13 сентября, Его Святейшество выразил соболезнования всем осиротевшим и скорбящим детям нашего народа в связи с погибшими в результате азербайджанской агрессии, в связи с разрушенными городами и домами, прося, чтобы Господь Своей милостью даровал мир измученным людям, утешение семьям погибших и волю и мужество верующим детям, чтобы они могли противостоять всем проблемам.

В ходе встречи Его Святейшество ответил на вопросы молодых людей, касающиеся молодежных программ Армянской церкви и их участия в усилиях, направленных на преодоление существующих проблем.Затем патриаршая делегация в сопровождении руководства общины посетила Джермукскую городскую больницу, где Католикос Всех Армян встретился с медицинским персоналом и ознакомился с существующими трудностями. Передав свое благословение, Армянский Патриарх выразил признательность за самоотверженное служение, благодаря которому в ходе военных действий было спасено множество жизней. В беседе с медперсоналом были обсуждены опасения и существующие проблемы, вытекающие из сложившейся ситуации.