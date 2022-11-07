В следующем году в Армении планируется провести «сельскохозяйственную перепись».

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Первичная продукция сельского хозяйства обеспечивает около 11-13 % ВВП. В целом агропродовольственная система составляет около 25 % ВВП. Примечательно, что около 22 % занятости в Армении приходится на сельское хозяйство», — сказал Керобян.

По его словам, в 2023 году планируется увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства до 1,2 трлн драмов. В прошлом году он составил 933 млрд драмов. Согласно плану правительства на 2021-2026 годы, планируется увеличить его до 1,4 трлн драмов.

В результате укрупнения хозяйств общее количество хозяйств планируется сократить до 280 000 на месте прежних 317 000. Что будет способствовать повышению продуктивности стоимости, создаваемой одним хозяйством.

По словам министра, по данным за 9 месяцев 2022 года объем экспорта сельхозпродукции составил 879 млн долларов, что превышает показатель, запланированный в стратегии сельского хозяйства на 2028 год.

Планируются и законодательные изменения. В частности, до сих пор обсуждается дифференцированное применение НДС для некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

«Статистический комитет Армении планирует в следующем году провести «сельскохозяйственную перепись », в ходе которой будут скорректированы количество хозяйств, их имущество и общая ситуация в сельском хозяйстве», — сказал Керобян.Согласно государственному бюджету 2023 года, в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 6 программ с 36 мероприятиями на сумму 37,9 млрд драмов, в том числе 3 программы с 8 мероприятиями на сумму 2,4 млрд драмов за счет кредитных и грантовых средств из внешних источников.