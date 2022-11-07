Россия призывает Азербайджан и Армению воздерживаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности.

Как сообщает агентство ТАСС, в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в Сочи было подчеркнуто намерение Армении и Азербайджана решать проблемы исключительно политико-дипломатическими, мирными средствами. «Поэтому мы призываем стороны воздерживаться от опасных действий и шагов, которые могут привести к напряженности на линии соприкосновения», — сказал Песков, подразумевая сообщения о нарушениях режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.