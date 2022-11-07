Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян считает, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном является правильным путем разрешения вопросов.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Саносян высказал на брифинге с журналистами в Парламенте.«Но регулярно подчеркивается, что мирное соглашение подразумевает и восстановление нашей суверенной территории», — сказал он, добавив, что мирное соглашение будет подписано, когда азербайджанские подразделения покинут суверенную территорию Республики Армения.