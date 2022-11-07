После 44-дневной Арцахской войны 2020 года на границах Тавуша не произошло никаких изменений.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Парламенте заявил губернатор Тавуша Айк Галумян.

Он опроверг слухи, что противник на блокпостах установил палатки, и отказался отвечать на вопрос, есть ли села, которые могут быть сданы противнику. «Не задавайте мне вновь этот вопрос. На данный момент это не обсуждается», — сказал он.

Коснувшись ситуации после 13 сентября, губернатор сказал, что в Тавуше после 90-х годов всегда бывали эпизодические перестрелки. Он также опроверг слухи, что на границе Верин Воскепара находится блокпост российских миротворцев. «Нет такого», — ответил губернатор.