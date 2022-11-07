Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Сербия Ане Брнабич по случаю ее переизбрания.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Республики Сербия, желаю Вам новых успехов на этом ответственном посту на благо процветания Республики Сербии, повышения ее авторитета и роли на международной арене.

Армения придает большое значение последовательному развитию и углублению дружественных связей с Сербией, которые всегда выделялись особой теплотой и взаимной симпатией между двумя народами.

Более чем убежден, что благодаря совместным усилиям многопрофильные отношения между Арменией и Сербией будут и впредь развиваться по восходящей на благо наших дружественных народов.

Пользуясь случаем, подтверждаю свое приглашение посетить Армению в удобное для Вас время.

Примите, Ваше Превосходительство, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении”.