Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне провел встречу с заместителем госсекретаря США Эрикой Олсон и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США, старшим советником по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении.

Затем состоялась встреча министра иностранных дел Армении, заместителя госсекретаря США и министра иностранных дел Азербайджана.

Сейчас проходит встреча возглавляемых главами МИД Армении и Азербайджана делегаций в расширенном составе.