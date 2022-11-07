Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 7 ноября провел расширенное рабочее совещание с участием руководителей фракций и председателей постоянных комиссий Национального собрания.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны. Рассмотрены также структурные изменения расходной части государственного бюджета Арцаха на 2023 год.

Во встрече приняли участие председатель НС Артур Товмасян, государственный министр Рубен Варданян, другие должностные лица.