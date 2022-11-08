Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 7 ноября провели встречу в столице США Вашингтоне. Министры были приняты в Блэр Хаус, где состоялась и совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, министры обеих стран обменялись мнениями относительно элементов потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили обязательства, взятые руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились придать переговорам интенсивность и в ближайшие недели провести еще одну встречу.Министры обеих стран выразили признательность американской стороне за организацию переговоров.