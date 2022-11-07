Поэтический вечер, приуроченный ко дню рождения выдающегося армянского поэта, прозаика и публициста Аветика Исаакяна, прошел в Москве, в павильоне ВДНХ «Армения».

Мероприятие состоялось 30 октября и было организовано армянской студенческой организацией «Муш» Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Как сообщает официальный сайт вуза, собравшиеся в зале ценители поэзии познакомились с биографией А.Исаакяна, послушали и почитали стихи, насладились армянской музыкой.

Армянская студенческая организация МПГУ «МУШ» покорила сердца гостей своим талантом и любовью к армянской культуре, а великое наследие Аветика Исаакяна не оставило равнодушным ни одного слушателя.

Известный армянский поэт Аветик Исаакян оставил после себя огромное литературное наследие, которое еще в начале XX века стало доступно русскоязычным читателям в переводах А.Блока, В.Брюсова, И.Бунина и Б.Пастернака.

Отметим, что в павильоне №68 «Армения» работает постоянная экспозиция богатых и разнообразных армянских национальных костюмов — таразов.

Они выполнены дизайнером Анной Мирзоян и не только выражают самобытность армян, но и являются одним из факторов сохранения идентичности нации.