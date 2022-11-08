Наблюдатели Евросоюза в Гегаркуникской области Армении уже убедились и зафиксировали, что в отношении границ Армении была совершена агрессия со стороны Азербайджана и есть оккупированные территории. Об этом на брифинге в Национальном Собрании Армении сообщил губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.

«Нарушения уже зафиксированы, но очевидно, в последние дни их стало меньше. В любом случае, наблюдатели ведут свою патрульную деятельность, что тоже повлияло на то, что противник сократил случаи обстрелов», — сказал он.

По словам главы областной администрации, штаб наблюдателей ЕС в Гегаркунике, но они работают в 11 населенных пунктах. Где именно, осуществляется мониторинговая служба, он не стал уточнять.

«Они ежедневно ведут наблюдение границы, каждый день находят что-то новое. Администрация губернатора передала им всю имеющуюся информацию, и они заверили, что представят ее в виде доклада», — сказал Карен Саркисян, добавив, что в области работают 8 наблюдателей.

«В вопросе карт и нынешнего расположения азербайджанских войск они уверены, что на территории Армении есть оккупированные участки, и что это результат азербайджанской агрессии», — сказал губернатор.

Напомним, что по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года, было принято заявление, в котором подчеркнуто, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начала свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев.