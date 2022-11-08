В рамках мероприятий по случаю 30-летия установления армяно-российских дипломатических отношений посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин, сотрудники посольства, директор московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян, а также руководитель Российского центра науки и культуры «Русский дом» Вадим Фефилов посетили Государственный университет имени В.Я.Брюсова.

Гости осмотрели музей университета, а затем провели встречу со студентами.

Посол Копыркин сказал, что то, что Россия делает в Армении, имеет для Армении большое стратегическое значение. Стратегические и глубинные интересы Армении и России совпадают.

«Мы традиционно не рассматривали такую деятельность как пиар-элемент. Для нас Армения, армянский народ — наши братья, с которыми нас многое связывает», — сказал он, подчеркнув, что в эти годы всегда были и остаются люди с армянской и российской сторон, которые очень глубоко задумываются об отношениях между двумя странами.

«Именно эти люди составляют духовный костяк, объединяющий две страны. Несмотря на все трудности и вызовы, стоящие перед нашими странами, этот костяк достаточно силен, чтобы двусторонние отношения преодолевали все вызовы, а народы продолжали жить и творить вместе, сохраняя общие культурные и духовные традиции», — сказал он.

Сергей Копыркин лично вручил руководителю Центра русского языка и культуры Государственного университета им. Брюсова Михаилу Амирханяну медаль Пушкина. Амирханян был удостоен медали указом президента Российской Федерации «за большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Арменией».