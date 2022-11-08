Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла участие в заседании Диалога по правам человека Армении-ЕС, состоявшемся в Брюсселе 7 ноября.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе ЗПЧ, Омбудсмен представила наблюдения по ситуации с правами человека в Армении, проблемы и возможности.

Кристине Григорян коснулась грубых нарушений прав человека в результате нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года: прямое нанесение ударов по гражданскому населению и объектам жизнеобеспечения, пытки армянских военнослужащих и военнопленных, случаи бесчеловечного и жестокого обращения, факты, зафиксированные в опубликованных Защитником чрезвычайных докладах.

В рамках тематических заседаний, посвященных ситуации с правами человека в РА, Кристине Григорян коснулась национальной стратегии Защиты прав человека, и вытекающих из нее действий, результатов реализации программы в 2020-2022 гг., необходимости совершенствования механизмов мониторинга и оценки стратегии в рамках стратегии 2023-2025 гг.

Она представила проблемы и основные вызовы в ходе выборов в органы местного самоуправления, обеспечения свободы слова и собраний, атмосферу ненависти и нетерпимости в ходе выборов, необходимость принятия всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискриминацией, борьбе с насилием в семье, вопросы права на охрану здоровья в уголовно-исполнительных учреждениях, применения нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса.

Представители Европейского Союза подтвердили обязательство ЕС продолжать содействовать деятельности института Защитника, в том числе и путем развития кадрового потенциала.В своем выступлении Защитник также рассказала о создании и основных задачах Общественных советов по защите прав женщин, детей и молодежи при Омбудсмене.