В ходе общегосударственной посадки деревьев, которая была проведена 5 ноября, в Армении было посажено около 130 га территории — 451 тыс. саженцев.

Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

«В рамках глобальной борьбы с изменением климата Армения приступила к расширению лесных территорий.

По инициативе Комитета лесного хозяйства Министерства окружающей среды 5 ноября на всей территории Республики Армения была проведена общегосударственная посадка деревьев, в рамках которой за счет государственного финансирования в лесхозах Джермука, НГКО «Арагацотнский лесхоз», «Арацвабердский лесхоз» Вайоцдзорского лесничества «Айантар», «Туманянский лесхоз» и «Сисианский лесхоз» проведены лесопосадки.

Основными лесообразующими видами деревьев были сосна, ясень, инжир, яблоня, клен, дуб, береза и др.», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в общенациональной посадке деревьев приняли участие Министерство окружающей среды и подведомственные ему НГКО, представители государственных ведомств, учебных заведений, международных и общественных организаций.

Отмечается, что Республика Армения приняла программу сохранения и восстановления лесов, обязавшись к 2050 году удвоить лесной покров, и эта посадка деревьев стала еще одним шагом в рамках этой программы.